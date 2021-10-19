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«Росія почала цю війну»: очільник Пентагону чітко назвав винуватця конфлікту на Донбасі

15:39 19 жовтня 2021
Ллойд Остін і Андрій Таран

Міністр оборони США Ллойд Остін, візит якого в Україну розпочався 19 жовтня, заявив, що Росія почала війну з нашою країною.

«Будемо говорити чітко — Росія почала цю війну. Росія є тим каменем, який заважає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати суверенітет і територіальну цілісність України. Ми з нашого боку будемо робити все, щоб підтримати Україну», — сказав він під час брифінгу у Києві .

Він зазначив, що США засуджує окупацію Криму і закликає Росію припинити війну на сході України, припинити дестабілізувати ситуацію в Чорному морі та на українсько-російському кордоні, а також покласти край російським кібератакам на Америку і партнерів.

Ллойд Остін згадав про відвідини меморіального комплексу, де делегації вшанували пам'ять українських вояків, які загинули на сході країни, згадавши про те, що збройний конфлікт почала Росія.

Нагадаємо, що під час президентського візиту до Вашингтона у вересні цього року Ллойлд Остін і міністр оборони України Андрій Таран підписали Рамкову угоду зі стратегічних основ оборонного партнерства між оборонними відомствами двох держав, ряд угод про науково-технічне співробітництво, безпеки космічних польотів, захисту інформації, а також прикордонної безпеки.

Фото Міноборони.

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