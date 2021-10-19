Киянам пообіцяли дати «тепло»: названа дата

В Києві, де вже майже два тижні опалюються лікарні, дитячі сади та школи, планують з 23 жовтня почати підключати до опалення житлові будинки, повідомили у КМДА.

«На вихідні синоптики прогнозують зниження температури повітря, що дає підстави для підключення всіх будинків до систем опалення», — йдеться у повідомленні.

При цьому в адміністрації зазначили, що у кожного будинку є можливість увімкнути тепло вже зараз.

Для цього більшість мешканців будинку повинні підтримати підключення до тепла, і відповідний протокол направити теплопостачальній компанії.

У зв'язку з тим, що загальна довжина теплових мереж столиці становить понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків понад 11 тисяч, для повного підключення системи необхідно 7 днів, уточнили в адміністрації.

Нагадаємо, київська влада раніше заявляла, що готова подавати тепло у квартири жителів, але орієнтуються на погоду.

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