Рада проголосувала за призначення Корнієнка першим віце-спікером

У вівторок, 19 жовтня, Верховна Рада України затвердила на посаді першого віце-спікера парламенту «слугу народу» Олександра Корнієнка, який тепер повинен скласти з себе повноваження першого заступника голови президентської фракції.

Як повідомляють в інформаційному управлінні апарату парламенту, його кандидатуру підтримали 256 народних депутатів України.

Корнієнко змінив на посту першого віце-спікера Руслана Стефанчука, який нещодавно був обраний головою Верховної Ради замість Дмитра Разумкова, чию відставку ініціювали «слуги».

Нагадаємо, що напередодні з'явилася інформація про плани «слуг» виключити з фракції свою колегу Людмилу Буймистер, яка, до речі, єдина з президентської фракції проголосувала червоною кнопкою за так званий законопроект про олігархів.

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Фото ВРУ.

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