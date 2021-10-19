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Україна

Черговий скандал зі «слугою народу»: нардеп Дмитрук образив покійного художника Ройтбурда

11:31 19 жовтня 2021
Дмитрук

Після недавнього гучного скандалу через неприпустиме висловлювання глави парламентського комітету Галини Третьякової, «відзначився» ще один нардеп від «Слуги народу» Артем Дмитрук.

На своїй сторінці у Facebook Дмитрук назвав відомого українського художника Олександра Ройтбурда «педофілом та наркоманом».

«Художній Музей в Одесі назвати ім'ям педофіла і наркомана !!! Я підписував звернення на ім'я президента України про те, щоб присвоїти нашому музею статус національного, але не на честь лайно — художника !!! Я зроблю все, щоб ця процедура з присвоєння імені музею не здійснилася!» — повідомив нардеп.

У відео Дмитрук прокоментував указ президента Зеленського про присвоєння Одеському художньому музею статусу національного.

В указі йдеться, що Одеська обласна державна адміністрація та Одеська обласна рада повинні опрацювати питання присвоєння національному музею імені Ройтбурда, який помер 8 серпня після тривалої хвороби.

Нагадаємо, 18 жовтня фракція «Слуги народу» вирішила вигнати зі свого складу неугодних. Вердикт винесли народному депутату Людмилі Буймістер, яка часто під час голосування не підтримує лінію «слуг».

https://www.facebook.com/

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