Заборона на в'їзд у ЄС для українців: у МЗС прокоментували ймовірність

У МЗС України прокоментували інформацію щодо можливого закриття кордонів для українців через зростання захворюваності на коронавірус в нашій країні.

«Європейський Союз поки не ухвалював формального рішення. Водночас, МЗС України раніше вже повідомляло, що у разі зростання показників захворюваності на COVID-19 в Україні, ЄС може ухвалити рекомендацію про виключення нашої держави зі списку країн, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві поїздки до Євросоюзу. Брюссель переглядає список країн щодватижні та коригує його в залежності від розвитку епідемічної ситуації», — повідомляє спікер української зовнішньополітичної офіції Олег Ніколенко.

За його словами, останніми тижнями ЄС суттєво скоротив перелік країн із «зеленої зони», а деякі країни Євросоюзу почали посилювати карантинні заходи для своїх громадян.



У той же час дипломат наголосив, що навіть у разі ухвалення рішення щодо виключення України із «зеленої зони», це не скасовує безвіз, а лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки. Таке рішення так само може бути пізніше переглянуте під час наступного оновлення списку у разі, якщо епідемічна ситуація покращиться.

«У разі ухвалення, рішення ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо, на національному рівні. Досвід деяких наших сусідів, які у попередні тижні вже були виключені із „зеленого списку“ ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів як торік», — відзначає Олег Ніколенко.

Він також нагадав, що інформацію щодо умови в'їзду громадян України до кожної окремої країни ЄС та інших країн світу можна відстежувати на інтерактивній мапі МЗС України, що оновлюється у режимі реального часу. І додав, що вакцинація й надалі залишатиметься однією із ключових умов для безперешкодних подорожей до більшості країн.

Нагадаємо, що влітку цього року, коли низький рівень захворюваності на ковід дозволив Україні потрапити до «зеленої зони», громадяни мали змогу подорожувати, у тому числі й з туристичною метою, до 35 країн світу.

Фото з Pixabay.

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