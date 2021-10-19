Оновлені вимоги до страхового стажу: деяким українцям загрожують складності з виходом на пенсію у 2022 році

З 2022 року в Україні зміняться вимоги до страхового стажу, який дозволить громадянам вийти на пенсію за віком.

«Відповідно до статті 26 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування“ пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається у залежності від набутого особою відповідного страхового стажу і становить 60, 63 і 65 років», — відзначають у Мінсоцполітики .

Так, у 2022 році (з 1 січня по 31 грудня) право на вихід на пенсію у 60 років матимуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 29 років. У поточному році таке право мають люди з 28-річним страховим стажем. Вже у 2023 році страховий стаж повинен бути не менше 30 років, а з 1 січня 2028 року цей показник виросте до 35 років.

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Якщо у людини немає такого стажу, то у 2022 року на пенсію у 63 роки зможуть вийти люди зі страховим стажем від 19 до 29 років. Через рік цей показник зросте до 20 — 30 років, а до 2028 року — до 25 — 35 років.

У разі відсутності зазначеного вище страхового стажу (який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 років), пенсія за віком призначається особам після досягнення 65-річного віку за наявності такого страхового стажу: з 1 січня 2022 по 31 грудня 2022 — від 15 до 19 років. Через рік це буде вже 15−20 років, а у 2028 році — від 15 до 25 років.

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Громадяни, які не накопичили 15 років стажу, зможуть вийти на пенсію у 65 років і отримувати соціальну виплату. На сьогоднішній день вона становить 1854 гривні.

Раніше Пенсійний фонд запропонував українцям нову опцію: перевірити страховий стаж і сплачені внески в ПФУ у режимі онлайн — на сайті фонду. Там же можна доповнити відомості про трудову діяльність, якщо певний період роботи з якихось причин відсутній у базі

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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