Комп'ютерна томографія при коронавірусі: коли потрібна і як зробити КТ безкоштовно

У Міністерство охорони здоров'я, де раніше повідомили про більше, ніж 15,5 тисяч нових випадків ковіду за добу 18 жовтня, розповіли, як людина, якій неможливо провести ПРЛ-тест, чи у якої спостерігається дихальна недостатність, чи важкий стан, зробити комп’ютерну томографію (КТ) безкоштовно.

У МОЗ зазначили, що перший крок — звернутися до лікуючого або сімейного лікаря. Якщо медик бачить таку потребу, то виписує пацієнту е-направлення на обстеження. У направленні, яке можна отримати на телефон, вказується лише код послуги та інформація про заклад та лікаря, який створив документ.

Далі пацієнт обирає медичний заклад, який надає амбулаторну допомогу за контрактом з НСЗУ. Лікарня чи поліклініка має надавати послуги за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах». Знайти необхідну лікарню можна на сайті НСЗУ або зателефонувати до контакт-центру НСЗУ 16−77.

Обравши медичний заклад, пацієнт має зателефонувати та уточнити, чи є там апарат для проведення КТ (томограф) та лікар, який його може зробити. Якщо КТ є, то пацієнт записується на обстеження та приходить у визначений час для проведення безоплатного обстеження.

Якщо пацієнт перебуває на лікуванні у стаціонарі, то усі необхідні обстеження входять до відповідного пакету послуг та проводяться одразу у тій лікарні, куди його госпіталізували.

Нагадаємо, що в Україні прогнозують пік поточної хвилі коронавірусу на початку наступного тижня. Очікується, що у лікарнях одночасно знаходитимуться більше 50 тисяч пациентів.

Фото с Pixabay.

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