День Хоми Хлібника: з ким потрібно поділитися окрайцем та що категорично не можна робити 19 жовтня

19 жовтня церква вшановує пам'ять святого апостола Хоми, одного з найзагадковіших учнів Ісуса Христа.

Хома був простим рибалкою у Галілейському місті. Одного разу він почув одну з проповідей Христа. Після цього кинув свій будинок, заняття й відправився слідом за Ісусом. Хома був одним із 12 учнів і ходив слідом за Ісусом по всім мандрам.

Апостол Хома мав дар пізнання й не вірив одразу на слово, а все ретельно перевіряв. У народі відоме прислів'я «Хома бевірний».

19 жовтня віряни читають молитви, просять міцної віри та впевненості у силі Божій.

Вважається, що в цей день не можна лінуватися. Працювати треба з радістю й миром у серці, а ще попросити вибачення у того, кого скривдили.

Традиційно в цей день печеться хліб, окраєць якого віддають іменинникам та людям з ослабленим здоров'ям.

Якщо на Хому народжується дитина, то також печеться коровай з пшеничного борошна. Відламаний окраєць посипається сіллю і підноситься до малюка.



Якщо на Хому безвітряна погода — чекай похолодання. Вітряна, тепла й волога осінь обіцяє довгу зиму. Прилетіли північні птахи — чекай ранніх холодів.

Нагадаємо, 18 жовтня православні згадували мученицю Харитину Амісійську та святу Харитину Литовську.

У жовтні у православних буде ще дві важливі дати — 26 жовтня — Іверської ікони Божої Матері та 31 жовтня — день пам'яті апостола і євангеліста Луки.

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