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Україна

Євросоюз може заборонити в'їзд українцям: названа причина

21:52 18 жовтня 2021
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Якщо ще недавно українці могли виїжджати у 35 європейських країн, то після нинішньої ситуації з COVID-19, Євросоюз може закрити кордони для жителів України.

Про це у Twitter повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«На цьому тижні Україна буде видалена з рекомендованого ЄС списку безпечних подорожей з COVID19 для третіх країн. Вона була додана в середині липня, але сплеск недавніх випадків означає, що країна більше не буде потрапляти у список», — написав журналіст.

В Україні щодня фіксують понад 10 тисяч нових випадків COVID-19. За даними РНБО, пік поточної хвилі коронавірусу в Україні розпочнеться 25 жовтня.

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