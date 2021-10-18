Перехід на зимовий час: коли українцям потрібно перевести годинник

В ніч проти неділі, 31 жовтня, Україна в черговий раз перейде на «зимовий» час. Стрілки годинника потрібно перевести о 4 годині ранку на одну годину назад.

За «зимовим» та «літнім» часом Україна живе вже близько 40 років. Практика сезонного переведення стрілок годинника діє ще з часів СРСР — з 1981 року.

У Європі першою стала переводити годинники Німеччина під час першої світової війни. Останньою стала Фінляндія, яка ввела перехід на «літній» та «зимовий» час у 1981 році.

У США та Канаді деякі регіони переводять стрілки годинника, а деякі стабільно живуть за «зимовим» часом.



У «зимового» та «літнього» часу є як прихильники, так і противники. Перші посилаються на необхідність економії електроенергії.

Медики та психологи стверджують, що через «зміни» часу у людини змінюються біоритми, загострюються хронічні захворювання.

Нагадаємо, в Європі хотіли з 2021 скасувати переведення годинників, але завадив коронавірус й експеримент тимчасово відклали.

В Україні теж були спроби скасувати «зимовий» та «літній» час, але на підтримку такої ініціативи не знайшлося потрібної кількості голосів у парламенті.

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