Масові карантинні перевірки з 21 жовтня: що перевірятимуть та як будуть карати за порушення

В Україні, яка перебуває в стані адаптивного карантину через поширення коронавірусу, а 5 областей вже перейшли у «червону карантинну зону», будуть перевіряти дотримання масочного режиму й штрафувати порушників.



З 21 жовтня почнуться масові карантинні рейди в місцях великого скупчення людей. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Він зазначив, що в транспорті, кафе, магазинах, на ринках будуть перевіряти COVID-сертифікати громадян. За виготовлення та збут підроблених документів загрожує штраф в 17 тисяч гривен або позбавлення волі до 5 років. Тим, хто користується підробленими документами — штраф до 850 грн або обмеження волі терміном до 2-х років.

Білошицький зазначив, що в паперових свідоцтвах про вакцинацію обов'язково повинні бути реквізити — інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційної установи охорони здоров'я.

Перевіряти правдивість сертифікатів про вакцинацію будуть працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю і профілактики хвороб на місцях, а також співробітники патрульної поліції.

Нагадаємо, з 21 жовтня набирають чинності нові правила проїзду в транспорті міжміського та міжобласного сполучення. Пасажири повинні мати COVID-сертифікат, або ПЛР-тест, або довідку про наявність антитіл. Контролювати наявність документів будуть водії в автобусах та провідники в поїздах.

Фото: https://ua.depositphotos.com

985

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter