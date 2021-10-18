26.27 / 26.45 30.30 / 30.62
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Масові карантинні перевірки з 21 жовтня: що перевірятимуть та як будуть карати за порушення

20:25 18 жовтня 2021
люди

В Україні, яка перебуває в стані адаптивного карантину через поширення коронавірусу, а 5 областей вже перейшли у «червону карантинну зону», будуть перевіряти дотримання масочного режиму й штрафувати порушників.

З 21 жовтня почнуться масові карантинні рейди в місцях великого скупчення людей. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Він зазначив, що в транспорті, кафе, магазинах, на ринках будуть перевіряти COVID-сертифікати громадян. За виготовлення та збут підроблених документів загрожує штраф в 17 тисяч гривен або позбавлення волі до 5 років. Тим, хто користується підробленими документами — штраф до 850 грн або обмеження волі терміном до 2-х років.

Білошицький зазначив, що в паперових свідоцтвах про вакцинацію обов'язково повинні бути реквізити — інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатка офіційної установи охорони здоров'я.

Перевіряти правдивість сертифікатів про вакцинацію будуть працівники Держпродспоживслужби, Центру контролю і профілактики хвороб на місцях, а також співробітники патрульної поліції.

Нагадаємо, з 21 жовтня набирають чинності нові правила проїзду в транспорті міжміського та міжобласного сполучення. Пасажири повинні мати COVID-сертифікат, або ПЛР-тест, або довідку про наявність антитіл. Контролювати наявність документів будуть водії в автобусах та провідники в поїздах.

Фото: https://ua.depositphotos.com

985

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Винник на сцені

Концерти Олега Винника скасовано: хворий співак розкрив свій діагноз

Пенсійне посвідчення

Перерахувати за іншим коефіцієнтом: в ПФУ назвали умови для перегляду розміру пенсій

Опалення

Призначення субсидії: кому з українців потрібно у жовтні подати нову заяву та декларацію

Олександр і Жеральдін

Син найбагатшої людини в Європі, дівер супермоделі Наталії Водянової зіграв друге весілля за три місяці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.