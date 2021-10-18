«Північний потік-2»: «Нафтогаз» хоче довести неможливість сертифікації газопроводу

НАК «Нафтогаз України» подав заявку на участь у сертифікації оператора кремлівського газогону «Північний потік-2», який почали заповнювати газом у перших числах жовтня.

Голова НАК Юрій Вітренко заявив, що «Нафтогаз України» хоче довести, що газогын не може бути сертифікований, передає «РБК-Україна» .

За його словами, «Північний потік-2» не може бути сертифікований, оскільки «не забезпечена його повна відповідність європейському законодавству». Йдеться про виконання правил Третього енергопакету ЄС — зокрема, компанії, що займаються видобутком газу, не мають права його транспортувати. У свою чергу оператор Nord Stream 2 AG подав заявку, щоб його визнали незалежнтм оператором.

Юрій Вітренко додав, що оператор газгону не може контролюватися «Газпромом» або президентом РФ Володимиром Путіним, який стоїть за ним. Очільник НАК «Нафтогаз України» впевнений, що «Північний потік-2» нашкодить конкуренції на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії.

Нагадаємо, що цієї осені Угорщина підписала з «Газпромом» угоду щодо постачання газу в обхід України. Ця держава ЄС отримуватиме по 4,5 млрд кубометрів газу на рік. 3,5 млрд пройде через Сербію газогоном «Турецький потік», а 1 мільярд — через Австрію.

Фото з сайту https://www.nord-stream2.com.

87

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter