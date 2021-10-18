Облік та контроль посилять: що чекає на ФОП у 2022 році

З 1 січня 2022 року на фізичних осіб-підприємців чекає «повний облік і контроль» — вони повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій та (або) програмні реєстратори розрахункових операцій.

Про це нагадують у Державній податковій службі .

«З 1 січня 2022 року значно розширюється коло суб'єктів господарювання (фізичних осіб-підприємців), якими повинні застосовуватися РРО / ПРРО. Звертаємо увагу на необхідність завчасної реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та / або програмних реєстраторів розрахункових операцій у контролюючих органах з метою дотримання вимог чинного законодавства України», — йдеться у повідомленні.

У фіскальному органі нагадали, що відповідно до перехідних положень Податкового кодексу, з 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року РРО / ПРРО дозволили не застосовувати платникам єдиного податку другої — четвертої груп (фізичним особам), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності.

Нагадаємо, що у 2021 році мінімальна зарплата становить 6 000 гривень. Отже, йдеться про суму в 1 мільйон 320 тисяч гривень.

Винятки становили ті, хто здійснював:

реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;

реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;

реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

У разі перевищення зазначеної вище суми, застосування РРО / ПРРО було обов'язковим.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2021 року ввелись зміни до форм та змісту фіскальних чеків (як паперових, так і електронних) — всі реєстратори розрахункових операцій (у тому числі програмні РРО) зобов'язані вказувати цифрове значення штрихкоду марки акцизного податку на продані алкогольні напої.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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