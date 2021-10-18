Будуть обласкані Чорним Тигром: Павло Глоба передрік неймовірний успіх шести знаків зодіаку в 2022 році

Відомий астролог Павло Глоба, який розповів, кого з знаків зодіаку чекає успіх у справах в листопаді, склав і «діловий» прогноз на 2022 рік. За його словами, Рік Чорного Тигра внесе корективи в життя кожної людини, але бізнес-везунчиками року будуть представники шести знаків зодіакального кола.

Овен

Людей, які з'явилися на світ під цим знаком, весь рік чекають приємні несподіванки. З січня по березень вони будуть змушені переосмислити свій спосіб життя, і хоча в матеріальному плані все буде складатися добре, витрачати вже зароблене поспішати не варто.

«Адже до кінця року накопичення матимуть ключове значення для безтурботного майбутнього», — цитує астролога Novyjgod .

У весняно-літній період Овни зможуть реалізувати себе в роботі. Це може бути і відкриття власного бізнесу, і кар'єрний ріст.

Близнюки

Вже з січня 2022 роки Близнюки почнуть пожинати плоди своєї попередньої роботи. А ідеальним місяцем для того, щоб змінити роботу, стане травень.

Діва

Наступний рік буде сприятливим періодом для створення або зміцнення сім'ї — Діви будуть просто купатися в любові.

На роботі доведеться трохи попрацювати, але результат перевершить всі очікування. З лютого по травень можливі зміни в професії, проте всі вони будуть носити позитивний характер.

Терези

Розмірене життя представників цього знака в 2022 році ніщо не потурбує, їх буде супроводжувати удача, але ті, хто проявить ініціативу, доб'ються поставлених цілей. Краще обходити стороною авантюрні контракти і побоюватися легких грошей, оскільки існує ймовірність бути обманутим. Влітку можливий великий прибуток, можливо, ці кошти знадобляться вам в кінці листопада.

Скорпіон

Скорпіони зможуть реалізувати все задумане. Наполегливість і завзятість допоможуть отримати підвищення. Бажано обзавестися новими знайомствами і не відмовлятися від подорожей.

Водолій

Водоліям не потрібно буде прикладати величезну кількість зусиль для досягнення успіху в нових проектах. З січня по березень зірки обіцяють просування по кар'єрних сходах, весна пройде в робочому завантаженні, а до літа настане перепочинок.

Однак вже у вересні в голову цим творчим бунтівникам прийдуть нові ідеї.

Нагадаємо, раніше астрологи склали гороскоп на 2022 рік для жінок.

Фото vazhnoznat.com/

127

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter