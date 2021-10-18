Якщо у процесі приватизації Першого Київського машинобудівного заводу (колишній «Більшовик») не будуть дотримані права його робітників, вони готові вдатися до радикальних дій. Про це повідомив голова ГО «Вибачте, що живі» Данило Турчин під час акції під Фондом держмайна.

«Сьогодні ми прийшли до Фонду держмайна України, щоб відстоювати права і свободи трудового колективу „Більшовика“. Люди не розуміють, що відбувається. Голова Фонду Сенниченко пообіцяв зустрітися з активом і пояснити, як буде відбуватися приватизація, що буде з колективом та інші проблемні моменти. Але він не дотримався свого слова, він боїться вийти говорити з громадою, трудовим колективом, з ветеранами. Це в останній раз нас обдурили. Люди — не сміття, „Більшовик“ — не металобрухт. Якщо пан Сенниченко хоче дивитися на людей як на сумну статистику, а на „Більшовик“ як дотацію до своєї кишені, такого не буде. Ми не допустимо. І наступного разу будемо діяти набагато рішучіше», — пообіцяв Турчин.

Нагадаємо, приватизація заводу Першого київського машинобудівного заводу призначена на 27 жовтня. Раніше у пресі повідомлялося, що 36 гектарів, які займає завод, планують віддати під житло та офіси. При цьому невідомою залишається доля колективу заводу. За різними даними, виробництво ПКМЗ планують перевести до міста Жашків Черкаської області. На знак протесту працівники бувшого «Більшовика» влаштовують акції під будівлею заводу та ФДМУ.

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