У «червоній» зоні карантину вже п'ять областей: які в них введені обмеження
З 0:00 18 жовтня правила «червоної» карантинної зони діють уже в п'яти областях України — до Херсонської області, яка почервоніла з 15 жовтня, приєдналися Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.
За правилами, схваленим Міністерством охорони здоров'я, в «червоних» зонах забороняється:
- робота громадського харчування (крім адресної доставки і замовлень на винос);
- робота ТРЦ і інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота навчальних закладів (крім дитячих садків і початкових класів шкіл);
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота установ культури (крім історико-культурних заповідників).
Разом з тим навіть в «червоній» зоні продовжать роботу банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки і всі продовольчі магазини.
Нагадаємо, що з 21 жовтня вступають в силу і нові правила проїзду в транспорті міжміського та міжобласного сполучення — крім квитка пасажиру потрібно мати COVID-сертифікат, або ПЛР-тест, або довідку про антитіла. Контролювати наявність документів будуть водії в автобусах і провідники в поїздах.382
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