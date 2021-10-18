У «червоній» зоні карантину вже п'ять областей: які в них введені обмеження

З 0:00 18 жовтня правила «червоної» карантинної зони діють уже в п'яти областях України — до Херсонської області, яка почервоніла з 15 жовтня, приєдналися Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.

За правилами, схваленим Міністерством охорони здоров'я, в «червоних» зонах забороняється:

робота громадського харчування (крім адресної доставки і замовлень на винос);

робота ТРЦ і інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота навчальних закладів (крім дитячих садків і початкових класів шкіл);

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота установ культури (крім історико-культурних заповідників).

Разом з тим навіть в «червоній» зоні продовжать роботу банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки і всі продовольчі магазини.

Нагадаємо, що з 21 жовтня вступають в силу і нові правила проїзду в транспорті міжміського та міжобласного сполучення — крім квитка пасажиру потрібно мати COVID-сертифікат, або ПЛР-тест, або довідку про антитіла. Контролювати наявність документів будуть водії в автобусах і провідники в поїздах.

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