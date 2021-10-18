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Незначний спад: в Україні на вихідних зменшилася кількість хворих коронавірусом

9:46 18 жовтня 2021
ПЛР-тест

За минулу добу, в неділю 17 жовтня, в Україні підтвердили ще 9524 нових випадки коронавіруса (це дещо більше, ніж в суботу, коли нових заражень було понад 11 тисяч). Не змогли впоратися із захворюванням 177 осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Серед захворілих — 790 дітей та 122 медичних працівників.

Госпіталізувати за минулу добу довелося 3127 пацієнтів.

Найбільше нових заражень виявили в Одеській (1367), Харківській (823), Дніпропетровській (782), Житомирській (703) та Львівській (546) областях.

Також МОЗ оприлюднило дані про вакцинацію за минулий тиждень — цю процедуру пройшли 762 352 особи, з них першу дозу отримали 407 222 людини, а дві дози — 355 130 осіб.

Нагадаємо, з понеділка, 18 жовтня, в «червоній» карантинній зоні опинилися відразу п'ять українських регіонів, а Харківщина може поповнити цей список вже цього тижня.

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