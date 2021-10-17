Українки можуть виходити на пенсію в 50 років: хто може скористатися цим правом

Незважаючи на те, що з 1 квітня 2021 року в Україні підвищили пенсійний ценз для жінок до 60 років і для того, щоб вийти на пенсію, їм знадобиться наявність страхового пенсійного стажу, представниці певних категорій українок можуть йти на заслужений відпочинок вже у віці 50 років. Це передбачено пунктом 3 статті 115 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», пише «Главком».

Йдеться про певні материнські пільги і пільги для робітниць шкідливих професій.

Отже, хто має право вийти на пенсію в 50 років? Перш за все, це жінки, які народили п'ятеро або більше дітей, а також жінки, які мають дітей-інвалідів дитинства.

Крім того, ранній вихід на пенсію доступний українкам, які працювали на шкідливих або небезпечних виробництвах. До шкідливих або небезпечних відносяться професії, які стосуються: гірничих робіт; видобутку газу; рудної промисловості; хімічної промисловості; металургії.

Більш того, деякі громадянки можуть оформити пенсію навіть у 45 років. Це стосується робітниць, зайнятих повний робочий день на підземних роботах, а також робітниць, зайнятих повний робочий день на роботах з особливо шкідливими умовами праці. Також мова йде про жінок, зайнятих повний робочий день на роботах з особливо тяжкими умовами праці.

Призначувана жінкам в цьому віці пенсія нараховується довічно, її перепризначення з урахуванням досягнення загальновстановленого пенсійного віку законодавством не передбачено. Важливо відзначити, що жінка, що оформляє дострокову пенсію, повинна мати страховий стаж не менше 15 років.

Дізнатися свій страховий стаж можна на сайті Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що в Україні з 1 квітня 2021 року збільшили пенсійний вік для тих українок, які народилися після 1 квітня 1961 року. Вони зможуть отримувати виплати з 60 років. При цьому в 59,5 років можуть виходити на пенсію ті жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 по 31 березня 1961 а в 60 років можуть виходити на пенсію ті, хто народився після 1 квітня 1961 року.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Кабміні готуються до впровадження в Україні другого рівня обов'язкового пенсійного страхування, реформа стартує з 2023 року.

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