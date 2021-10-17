«Смаки у всіх різні»: Зеленський вперше прокоментував розслідування про свої офшори

Президент України Володимир Зеленський вперше з моменту виходу розслідування матеріалів, отриманих з Pandora Papers про реєстрацію бізнесу на території офшорних країн, відреагував на резонансний фільм. Зробив він це в інтерв'ю телеканалу ICTV, пише «Антикор».

Володимир Зеленський не заперечує, що часи правління втікача Віктора Януковича вимагали оптимізації податків, а також радий тому, що з 2019 року ніякого компромату на нього, як на президента, не знайшли.

Сам фільм український гарант з точки зору подачі матеріалу оцінив середньо.

«Сюжет не дуже. Кажу як професіонал. Я радий, що знайти нічого проти мене, як президента, не вдалося, тому довелося підняти архіви. Нічого нового я про себе з цього фільму не впізнав. Все, чим я займався до 2019 року, людям відомо. Це були телепередачі «Вечірній квартал», серіали, популярні і не дуже. смаки у всіх різні «, — вказав український гарант.

Також Зеленський не заперечує, що його ім'я може фігурувати в скандальних документах, оскільки ситуація України в 2011 році змушувала виводити бізнес за кордон. Це був єдиний спосіб захиститися від політичного тиску.

«При Януковичі все намагалися структуризувати свій бізнес. Особливо якщо це стосувалося телебачення. Ми, як сатирична передача, постійно потрапляли під приціл податкових, і інших органів. Я не займався ніяким відмиванням грошей, як намагалися показати у фільмі. Ми разом з командою „95 кварталу“ займалися виключно творчістю», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, в новому розслідуванні крім Зеленського фігурують як вже добре відомі всім імена любителів офшорів, так і нові обличчя. Серед них — колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер, король Йорданії Абдалла II ібн Хусейн і навіть президент РФ Володимир Путін.

Фото Офісу президента

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