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Сильно здав після смерті дружини: стало відомо про стан 83-річного Вахтанга Кікабідзе

20:40 17 жовтня 2021
Вахтанг Кікабідзе

Після смерті дружини грузинського виконавця Вахтанга Кікабідзе Ірини Кебадзе співак сильно здав і зараз ледве тримається на ногах. Про це журналістам заявила колега співака Нані Брегвадзе.

«Дуже важко, я навіть не знаю, як він це витримає. Він вчора мені сказав: «Нані, ми з тобою зараз того світу клієнти», — розповіла вона.

Онук Кікабідзе і Кебадзе Георгій також не приховує, що серйозно переживає за дідуся, хоч і запевняє, що сім'я не залишить артиста наодинці з бідою.

«Дуже буде важко, тому що бабуся підтримувала діда у всіх його починаннях, в його кар'єрі, багато чого для нього робила. Вся сім'я буде підтримувати, його син, невістка, дочка, я і моя дочка», — сказав Георгій в програмі" Ти не повіриш!" на НТВ.

Він запевнив, що незважаючи на горе, артист і зараз не здається, продовжуючи їздити на концерти.

Нагадаємо, до 30-го Дня незалежності України Вахтанг Кікабідзе і українська співачка Катя Бужинська записали спільне відео, в якому привітали Україну. Ролик Бужинська надіслала головному редактору «ФАКТІВ» Олександру Швецю, і він розмістив його в своєму Facebook.

Фото eg.ru/

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