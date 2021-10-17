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В Україні мають намір вакцинувати від коронавірусу дітей від 14 років: що про це відомо

16:59 17 жовтня 2021
Вакцинація

В Україні на тлі стрімкого поширення коронавірусної інфекції Міністерство охорони здоров'я готує документи для вакцинації від COVID-19 дітей від 14 років. Про це заявив начальник головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан, пише «Україна 24».

«Сьогодні є документи про вакцинації 18+ та 14+. Розробляються документи щодо дітей-підлітків. Але це буде пізніше, тому що триває період оформлення документів — саме цей контингент необхідно вже сьогодні вакцинувати. Документи по вакцинації 14+ вже підготовлено Міністерством охорони здоров'я, але це виключно компетенція Міністерства охорони здоров'я впроваджувати ці заходи», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий педіатр і телеведучий Євген Комаровський заявив, що вакцинація дітей допоможе припинити пандемію COVID-19. Вакцинація дітей буде вагомим внеском у припинення пандемії так як вони — один з головних джерел поширення інфекції. Він сказав, що в Китаї вже використовують вакцини дітям від 3 років.

У МОЗ раніше повідомили, що вакцинувати дітей планують препаратом Pfizer.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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