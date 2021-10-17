Українцям дадуть гроші на купівлю житла, але вимагатимуть звіту: кого це стосується

У 2022 році на житлову програму планується виділити рекордні 5,5 млрд гривень. Кошти вже закладено в проект державного бюджету-2022, і призначаються вони для тимчасових переселенців зі статусом учасника бойових дій. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів заступник міністра у справах ветеранів України Олексій Ілляшенко.

Програма забезпечення житлом переселенців, які воювали за Україну, передбачає, що з держбюджету їм виділять певну суму на покупку житла. Сім'ї самі повинні знайти на ринку відповідну нерухомість і подати звіт.

«Ми видаємо гроші, а люди самі за ці гроші шукають на ринку житло. Це називається субвенція на придбання житла. Наприклад, один або два мільйони дається на одну сім'ю і вони протягом певного періоду часу зобов'язані придбати це житло», — уточнив заступник міністра.

Ідея забезпечити житлом переселенців зі статусом УБД досі пір не була реалізована через недофінансування. Якщо бюджет буде прийнято в тому вигляді, як це планує Мінветеранів, то очікується, що 5,5 млрд гривень вистачить на квартири трьом тисячам осіб, які стоять у черзі.

Станом на липень 2021 року в Україні налічувалося 1,47 млн внутрішньо переміщених осіб, з них статус УБС і потребують житла мають більше 3 тисяч.

Нагадаємо, житловою проблемою тимчасових переселенців, Володимир Зеленський обіцяв зайнятися ще восени 2019 року після місцевих виборів. У нинішньому році переселенцям було обіцяно особливе житло — з сонячними панелями. Пізніше в Офісі президента визнали, що питання так швидко не вирішується. Планується об'єднувати кілька житлових програм, а потім профінансувати компанії, які будуть видавати дешеві кредити.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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