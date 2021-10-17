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Україна

Єрофєєв день: чому 17 жовтня не варто ходити до лісу

10:29 17 жовтня 2021
Єрофеєв день

В Україні 17 жовтня православні вшановують пам'ять єпископа Афінського священномученика Єрофея. Днем раніше православна церква вшановувала пам'ять першого єпископа Афінського Діонісія Ареопагіта. У народі цей день називають Єрофеєвим.

Цей день багатий на прикмети та повір'я. Так, в народі існує повір'я, що з сьогоднішнього дня починає бешкетувати лісова нечисть. Цей день ще називають Лешегон, бо вважається, що 17 жовтня Лісовик крізь землю провалюється, йде на зимівлю. Вважається, що в цей день лісовики дурять: ламають дерева, ганяють звірів, бродять і кричать, плещуть у долоні і регочуть, аж до ранку, після співу перших півнів, провалюються крізь землю, щоб з'явитися до весни з-під землі.

17 жовтня ні в якому разі не можна ходити в ліс. Якщо в цей день людині на його шляху зустрінеться лісовик, не уникнути важких наслідків. Лісовий дух може обернутися ведмедем і переламати зустрічному всі кістки. Не варто також виконувати ніякої роботи за межами свого подвір'я. Наші предки вірили, що нечисть 17 жовтня підглядає за людьми і насилає прокляття на тих, хто порушує цю заборону.

Цей день також пов'язують з традиційним настанням холодів, звідки і пішли прикмети і заборони. На Єрофея ліс шубу з листя знімає, снігову надягає. Саме так говорили наші предки про цей день. Вони вірили, що якщо вночі заморозки, значить, зима встановиться в листопаді. Сніг на Єрофєєв день принесе щастя. Вечірнє небо червоного кольору — до вітряної погоди.

Як писали «ФАКТИ», 19 жовтня православні українці відзначатимуть День святого апостола Фоми, а 26 жовтня День Іверської ікони Божої Матері.

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