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Київ протримається недовго: експерт спрогнозував, коли столиця перейде в «помаранчеву» зону

23:06 16 жовтня 2021
Київ протримається недовго: експерт спрогнозував, коли столиця перейде в «помаранчеву» зону

Уже в кінці жовтня-початку листопада Київ перейде з «жовтої» у «помаранчеву» карантинну зону (як відомо, 25 жовтня в Україні очікують піку поточної хвилі захворюваності). З таким прогнозом в ефірі каналу «Україна 24» виступив начальник головного управління Госпродпотребслужби в Києві Олег Рубан.

Він констатував, що ситуація із захворюваністю в столиці не є критичною тільки завдяки лідерству в Україні за темпами вакцинації. А ще багато киян встигли перехворіти, виробивши імунітет до COVID-19 хоча б на деякий час.

«У Києві сумарний колективний імунітет — вакцина плюс перехворіли люди — близько 60%. Це досить високий показник. Тому у нас такі загальмовані показники епідемічного процесу», — пояснив медик.

Але сьогодні, коли українців вражає штам «Дельта», медики констатують збільшення захворюваності серед підлітків, а також невакцинованих.

«У топі за поширенням інфекції є навчальні заклади всіх форм. Друге місце займає транспорт, третє — ресторани, супермаркети, інші місця з великою кількістю людей», — розставив акценти Рубан.

Нагадаємо, наразі в Україні вже є перша «червона» карантинна зона, а з 18 жовтня цей список поповнять ще чотири регіони.

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