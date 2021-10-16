«Дія» запустить сервіс для ветеранів: що потрібно знати

В додатку для смартфонів «Дія», де можна згенерувати COVID-сертифікат, запрацює сервіс для ветеранів. Про це повідомив у Facebook віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Сервіси для ветеранів запрацюють у Дії у 2022 році. Мінцифра спільно з Мінветеранів працює над запуском. Також на порталі Дія ветеранам, стосовно яких є дані у реєстрах, буде доступний розділ із інформацією про їхні статуси та пільги», — написав він.

За словами віцепрем’єра, його відомство працює з іншими міністерствами, щоб інтегрувати всі існуючі державні реєстри, а їх близько 16.

«Це стане початком для подальшої реалізації нових сервісів і надасть можливість ветеранам усіх категорій користуватися перевагами цифрових послуг у Дії», — повідомляє Федоров.

Він зазначив, що в Україні зараз більше 400 тисяч учасників АТО/ООС, а разом із воїнами Другої світової війни, членами родин загиблих, учасників бойових дій на територіях інших держав — приблизно 1,2 мільйона.

Як писали «ФАКТИ», віднедавна у додатку «Дія» можна згенерувати і внутрішні COVID-сертифікати — для тих, хто зробив щеплення однією дозою вакцини проти коронавірусу.

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