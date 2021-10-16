Поїздки на поїзді та автобусі з 21 жовтня: в МОЗ назвали важливу умову для українців без щеплення від коронавірусу

В Україні у зв'язку з посиленням карантину, запровадженого через стрімке поширення коронавірусної інфекції, з 21 жовтня невакцинованих від коронавірусу українців зможуть скористатися автобусом, поїздом або літаком для міжобласних поїздок лише при наявності негативного тесту на COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє ТСН.

«Здати негативний ПЛР-тест, який буде діяти протягом 72 годин», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», з 21 жовтня міжобласні перевезення будуть доступні для тих, у кого є міжнародний або внутрішній COVID-сертифікат. Міністр охорони здоров'я Ляшко раніше уточнював, що жорсткі правила міжрегіональних поїздок не стосуються неповнолітніх — діти до 18 років зможуть користуватися громадським транспортом в поїздках між областями без сертифікатів і тестів. Для дітей старше 12 років залишається обов'язковим носіння захисних масок.

Фото зі сторінки УЗ в соцмережах

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