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Україна

У лікарнях одночасно буде 50 тисяч людей: в РНБО назвали дату піку коронавірусу в Україні

12:32 16 жовтня 2021
Коронавірус в Україні

Пік поточної хвилі епідемії COVID-19 в Україні розпочнеться 25 жовтня 2021 року. Це випливає з прогнозу Ради національної безпеки та оборони України, про який розповів її секретар Олексій Данілов в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«До піку ми ще не підійшли, він буде з 25 жовтня. Ми прогнозуємо, що в лікарнях одночасно буде 50−52 тисячі людей. Наша система готова до цього», — сказав він.

За його словами, зараз головною проблемою є забезпечення лікарень киснем. Ситуацію ускладнює штам Дельта, оскільки з іншими варіантами коронавірусу сатурацію підвищити було легше.

Як писали «ФАКТИ», наразі в Україні в «червоній» карантинній зоні п'ять областей. «Червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей почне діяти з 18 жовтня. На Херсонщині він вже діє з 15 жовтня.

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