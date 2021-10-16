Санкції проти кримінальних авторитетів: в РНБО визнали помилки щодо 108 осіб

В травневому рішенні РНБО про введення санкцій проти кримінальних авторитетів були виявлені помилки щодо 108 осіб. Про це на брифінгу заявив секретар відомства Олексій Данилов.

Данилов зазначив, що на засіданні 15 жовтня міністр внутрішніх справ повідомив, що помилки вже виправили, а люди, які готували списки, покарані. Частину з них звільнено, двоє людей понижено на посадах.

РНБО доручила МВС провести додаткову перевірку дев'яти осіб зі «списку контрабандистів».

«Було прохання людей, які загадувалися питанням волонтерів, наших батальйонів, щодо 9 осіб, які були внесені у цей список. Їхнє бачення — що треба провести додаткову перевірку цих осіб. Є протокольне доручення міністру зробити таку перевірку і, в разі необхідності, внести на найближче засідання РНБО відповідні пропозиції «, — сказав Данилов.

Чиновник не назвав прізвища. Але ймовірно, мова йде про бійців чеченського батальйону імені Шейха Мансура, четверо з яких у травні потрапили під санкції як кримінальники. Детальніше про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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