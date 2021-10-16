РНБО ухвалила План оборони України: Данилов розповів подробиці

У п'ятницю, 15 жовтня, на черговому засіданні РНБО, крім санкцій проти осіб, які брали участь у підготовці виборів до Держдуми на окупованих територіях Донбасу та Криму, був затверджений «План оборони України».



Над документом працювали два роки. Він таємний. План застосовується під час війни. Про це в етері «Свободи слова Савіка Шустера» заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

Він зазначив, що документ стосується органів центральної та місцевої влади, закону про тероборону.

«Це все буде працювати разом. Президент доручив провести великі навчання, але це буде відбуватися під час, коли у нас буде військова ситуація. Там і кібербезпека. Але документ цілком таємний. Два роки працювали професійні люди над цим документом», — сказав Данилов.

Нагадаємо, влітку цього року Верховна Рада розглянула законопроєкт «Про основи національного опору», який передбачає створення сил територіальної оборони та добровольчих загонів при ЗСУ. Мета — максимально залучати українців до захисту суверенітету та територіальної цілісності держави.

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