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«Російські» вибори в Криму та на Донбасі: РНБО України затвердила персональні санкції проти 237 осіб

21:03 15 жовтня 2021
засідання

В п'ятницю, 15 жовтня, відбулося чергове засідання РНБО, на якому були введені санкції проти осіб, причетних до виборів до російської Держдуми на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму.

Під обмеження потрапили 237 осіб, які брали участь в підготовці виборів до Держдуми на окупованих територіях України. Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

Данилов також зазначив, що затвердили перший в історії «План оборони України». Над ним працювали два роки.

Також розглянули питання стратегії біобезпеки. Документ стосується коронавірусу, але подробиці секретар РНБО не озвучив. За словами Данилова, пік захворюваності на коронавірус очікується в кінці жовтня — на початку листопада. У піковий період в лікарні можуть потрапити понад 50 тисяч українців.

Рада нацбезпеки затвердила санкції проти російської компанії MERE. Останній в Україні супермаркет, який зараз працює у Білій Церкві, буде закритий. Санкції застосували через те, що компанія працює в окупованому Криму.

Крім того, РНБО звернувся до Кабміну з проханням перевірити якість роботи керівництва Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів. Питання його роботи можуть розглядати вже на найближчому засіданні уряду.

Нагадаємо, нещодавно Рада національної безпеки і оборони в рамках реалізації закону про олігархів, запустила систему моніторингу бізнесменів, які можуть потрапити під це визначення.

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