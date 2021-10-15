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Україна

«Червона» зона на Херсонщині: Кабмін вимагає посилити карантин

19:25 15 жовтня 2021
карантин

Керівництву Херсонської області, яка з 15 жовтня перебуває у «червоній» карантинній зоні, доручено посилити контроль за дотриманням санітарних норм, збільшити ліжковий фонд, а також ввести додаткові карантинні обмеження на території об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності COVID-19. Про це йдеться на «Урядовому порталі».

Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручено Міністерству охорони здоров'я опрацювати питання щодо розгортання мобільного шпиталю для лікування хворих COVID-19 на території Херсонської області, повідомили у МОЗ.

Нагадаємо, з 18 жовтня «червоний» рівень епідемічної небезпеки вводиться на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей.

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