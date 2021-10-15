День Дениса Позимного: осінні лихоманки, кінець бабиного літа та що не можна робити 16 жовтня

Православна церква 16 жовтня вшановує пам'ять святого Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського.

Діонісій отримав класичну освіту й відрізнявся навіть у молодості великою мудрістю. Суспільство шанувало його за справедливість та мудрість. Тому Діонісія призначили членом суду, або ареопагу.

Йому приписують авторство творів, які вплинули на християнську філософію. Теологи називають їх ареопагитиками.

У народі цей день назвали днем Дениса Позимного або «Осінніми лихоманками».

Вважалося, що з 16 жовтня осінь переходила у завершальну стадію. Починалися дощі, холод та рясний листопад.

Наші предки у цей день побоювалися недоброго погляду. Над входом в житло розвішували цибулю та часник, запах яких відлякував злих людей.

Також у цей день остерігалися лихоманки, яку розносили злі духи. Духи жили на болотах й мордували людей. Вони перетворювалися в смітинки, що залітають в очі людини. Для захисту від них люди носили з собою осикову гілочку. У будинку для цієї мети ховали ціле осинове поліно.

На Дениса не можна дивитися у дзеркало — інакше можна накликати біду. Не можна підбирати гроші на дорозі — можна залишитися без власних.

Якщо на Дениса низькі темні хмари, скоро похолодає й піде сніг. Галки збираються зграями — до ясної погоди. Горобці перелітають зграйками з місця на місце — до негоди.

Іменини 16 жовтня в Амвросія, Дениса, Павла та Петра.

Вважалося, що люди, які народилися на Дениса Позимного, володіють здібностями до лікування.

16 жовтня також відзначають Всесвітній день продовольства, День анестезіолога, День працівників целюлозно-паперової промисловості, Міжнародний день хліба.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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