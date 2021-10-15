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Україна

Опалювальний сезон в Україні: в «Нафтогазі» відповіли, чи вистачить газу в сховищах

17:42 15 жовтня 2021
газопровід

Попри рекордну ціну газу на європейських ринках, в українських сховищах знаходиться 19 млрд кубометрів блакитного палива, яке встигли закупити до підвищення цін в Європі, і його має вистачити на опалювальний сезон.

Про це в інтерв'ю агенції «Інтерфакс-Україна» заявив очільник НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

При цьому Вітренко зазначив, що не весь цей газ належить Україні. Частина — близько 2 — 3 мільярдів кубометрів — це власність нерезидентів. Цей газ можуть транспортувати в Європу. Але його також можна продати і в Україні за цінами не нижчими за європейські.

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На думку Вітренка, навіть без цих обсягів газу повинно вистачити для нормального проходження опалювального сезону.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, завдяки чому в Україні планують утримати низькі ціни на газ.

Разом з тим, експерти сумніваються, що уряду вдасться зупинити зростання тарифів, зокрема не підвищувати ціну на газ.

фото https://ua.depositphotos.com/

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