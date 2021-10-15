З 18 жовтня відразу чотири області перейдуть у «червону» зону: що відомо

На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення перевести у «червону» карантинну зону ще 4 регіони України. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його інформацією, «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей почне діяти з 18 жовтня.

У «червоній» зоні карантину забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Не можна також проводити масові заходи. Працювати такі заклади можуть, якщо 100% працівників та відвідувачів повністю щеплені від коронавірусу.

Школи, де вакциновані 100% персоналу, можуть працювати в очному форматі. Якщо така вимога не виконана, школи переходять на дистанційне навчання. Обмеження не стосується дитсадків та молодшої школи.

Крім того, з 21 жовтня жителі «червоної» зони не можуть їздити автобусами, поїздами та літати літаками в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

Нагадаємо, з 15 жовтня у «червоній» зоні знаходиться Херсонська область.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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