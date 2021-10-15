Двох доз мало: українцям доведеться вакцинуватися ще раз

Україна, швидше за все, буде практикувати додаткову, бустерну, вакцинацію проти коронавірусу, як це вже відбувається в інших країнах. Але про третю дозу говорити поки що передчасно з огляду на невелике охоплення першими двома порціями вакцини (на 15 жовтня дві дози отримали трохи більше 6 млн чоловік). Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Швидше за все, що буде… Але ми поки не на тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб обговорювати введення бустерної або повторної вакцинації», — заявив міністр.

Поки, за словами голови МОЗ, українська стратегія відповідає рекомендаціям ВООЗ і полягає в тому, щоб охопити якомога більший відсоток дорослого населення однією або двома дозами вакцини.

Нагадаємо, фахівці-медики, прогнозуючи сценарії розвитку пандемії, не виключають такий варіант, що поширення коронавірусу вдасться стримати, як було свого часу взято під контроль вірус кору, але доведеться періодично робити бустерне щеплення.

Третю дозу вакцини проти коронавірусу вже отримали президент США Джо Байден і британська актриса Джоан Коллінз.

Фото pixabay.com

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