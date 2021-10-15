«Потрібно дожити»: Віталій Портников спрогнозував, коли закінчиться війна на Донбасі

Політичний оглядач Віталій Портников вважає, що бойові дії на сході України триватимуть доти, доки на чолі держави-агресора знаходитимиться Володимир Путін.

В ефірі телеканалу OBOZREVATEL він сказав, що ця війна — на десятиліття. «Цей військовий конфлікт низької інтенсивності триватиме доти, доки Путін буде президентом Російської Федерації», — зазначив він і додав: «Ми — країна, яка знаходитиметься у війні принаймні ще 20−25 років. Якщо, звичайно, раніше не закінчиться президентство Путіна».

Журналіст припускає, що у разі зміни влади в Росії Україна може розраховувати щонайбільше на припинення вогню на Донбасі.

«Це вже буде успіх», — зазначає Віталій Портников, додаючи, що до цього часу «треба ще дожити».

За його прогнозами, після відходу Путіна від влади у Росії почнеться період «депутінізаціі», який триватиме близько 10 років. Він передбачає, що нове керівництво РФ демонструватиме намір примиритися з Україною і відданість демократичним цінностям, чим наша країна повинна скористатися.

Раніше колишній радянський розвідник Юрій Швець, який навчався разом з Володимиром Путіним, стверджував, що замість Путіна «біля керма» в Росії можуть стати секретар Радбезу Микола Патрушев або міністр оборони Сергій Шойгу. На його думку, це «буде морок ще гірше, ніж за Путіна».

Фото Віталія Портникова із соціальних мереж.

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