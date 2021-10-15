За газ можна платити менше: українцям розповіли, як уникнути «приписування» облгазом зайвих кубометрів

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» пропонує споживачам спосіб боротьби з «приписками» у платіжках. Якщо сім'я вважа', що газорозподільна компанія (облгаз) внесла некоректні дані про спожиті сім'єю обсягb палива, якщо в квитанціях з'явилися якісь дивні дані, то боротися з цим потрібно, офіційним листом запросивши звірку показів. Роз'яснення опубліковане на сторінці компанії у Facebook .

«Нафтогаз» пояснює, що сам він покази лічильників у споживачів не приймає, а отримує дані від операторів газорозподільної мережі. В «Нафтогазі» радять споживачам, побачивши помилки в квитанції, звертатися з офіційним листом до оператора газорозподілення.

«Ви можете написати офіційне письмове звернення, прикріпити фотопідтвердження і направити паперовим листом. В такому випадку Ваш оператор ГРМ буде зобов'язаний надати відповідь у письмовому вигляді і виконати перерахунок за необхідності», — радить компанія.

Якщо ж оператор газорозподілу тягне зі звіркою показів, обіцяє інвентаризацію «колись у майбутньому», а поки що вимагає платити згідно квитанції, то необхідне втручання Нацкомісії регулювання енергетики. До відомства варто направити письмове звернення. «Якщо Ваш оператор ГРМ відмовляє перераховувати дані, краще звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, з письмовою скаргою», — кажуть в «Нафтогазі».

Нагадаємо, раніше «Нафтогаз» розповів, як можна передати покази лічильників і оплатити спожитий у попередньому місяці газ, не чекаючи платіжки.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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