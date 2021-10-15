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Україна

Потрібно терміново їхати: названо єдиний спосіб проїзду поїздом або автобусом невакцинованому пасажиру з 21 жовтня

12:54 15 жовтня 2021
пасажири

З 21 жовтня під час поїздок за межі області у пасажирів поїздів та автобусів вимагатимуть сертифікат про вакцинацію проти COVID-19. Але є спосіб обійтися без сертифіката, якщо поїздка термінова. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ТСН.

Обов'язок перевіряти у пасажирів COVID-сертифікати покладено на провідників у потягах і на водіїв в міжміських автобусах. Приймаються документи для внутрішньоукраїнського користування, сертифікати міжнародного зразка і ті, що були видані закордонними медичними установами.

Якщо їхати необхідно терміново і ні записатися в пункт вакцинації, ні зробити щеплення людина не встигає, тоді вихід один. «Інший варіант — зробити негативний ПЛР-тест, який буде діяти протягом 72 годин», — говорить міністр. Вже є лабораторії, які пропонують результати ПЛР-тесту, через 5−6 годин після здачі. З адміністрацією вокзалів ведуться переговори про появу там пунктів експрес-тестування на COVID-19.

Нагадаємо, представники «Укрзалізниці» повідомили, що пасажирам без сертифікату або тесту в поїздці буде відмовлено, а гроші за квиток повернуть відповідно до правил перевезень.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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