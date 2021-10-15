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Україна

Хроніки коронавірусу: кількість заражень через довгі вихідні знизилася, але як і раніше залишається високою

9:35 15 жовтня 2021
лікарня

В Україні захворюваність COVID-19, яка ще добу тому зашкалювала (майже 19 тисяч нових випадків), до ранку 15 жовтня різко знизилася. Зареєстровано 13624 нових заражених. Втім, це, швидше за все, не перемога над епідемією, а особливості збору статистики. Через довгі вихідні 14−17 жовтня частина хворих не потрапила до офіційних зведень МОЗ.

За добу госпіталізовано 4947 осіб, 202 хворих померли. Найбільш тривожна ситуація із інфекцією в Харківській (1492), Дніпропетровській (1332), Запорізькій (927), Житомирській (860) та Львівській (816) областях.

Незважаючи на вихідні, центри вакцинації, пункти щеплення і мобільні бригади продовжують працювати. За добу зроблено 34897 щеплень, майже половина пацієнтів (15 тис.) отримала другу дозу вакцини. Для вакцинації доступні препарати CoronaVac, Comirnaty (Pfizer-BioNTech), AstraZeneca.

Нагадаємо, у Львові через небезпечну ситуацію з коронавірусом посилюють карантин, а в деяких областях достроково відправили школярів на канікули.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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