В Україні перерахують пенсії: кому доплатять 80, 200 та 800 грн

З 1 грудня 2021 року, коли в Україні заплановано чергове підвищення пенсій, мінімальна виплата для пенсіонерів 65+ зросте на 200 гривень — до 2 600 гривень.

Правда, тільки для тих, у кого є необхідний стаж: 30 років для жінок і 35 для чоловіків.

Після підвищення збільшаться виплати і тим пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію — з 1 грудня вони зростуть на 80 грн — з 1854 до 1934 гривень.

Читайте також: У 2022 року пенсії в Україні перерахують кілька разів: коли і кого це торкнеться.

Зростуть і максимальні пенсійні виплати — з 18 540 до 19 340 гривень. Різниця складе 800 гривень.

Збільшення пенсійних виплат пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати, яка з 1 грудня збільшиться з 6 000 до 6 500 гривень.

Нагадаємо, що з 1 жовтня цього року підвищені пенсійні виплати почали отримувати пенсіонери у віці від 75 до 80 років — їм доплачують по 400 гривень.

Читайте також: Перерахунок пенсії за зарплатою: на що важливо звернути увагу.

З 2020 року держава доплачує по 500 гривень пенсіонерам віком 80+. А на жовтень 2022 року заплановано підвищення пенсіонерам з вікової групи 70−75 років — їм планують доплачувати по 300 гривень.

Раніше Кабмін прийняв рішення про підвищення з 1 січня 2022 року мінімального рівня пенсії членам сімей загиблих учасників АТО / ООС — підсумкові виплати складатимуть не менше 7800 гривень.

Ексклюзивний матеріал «Кого змусять накопичувати пенсії та які ризики це несе: розповідає колишній віце-прем'єр-міністр Павло Розенко» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

1270

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter