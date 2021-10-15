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Свято на перший день після Покрови: що не можна робити на Купріяна і які прикмети обіцяють зиму за сорок діб

7:54 15 жовтня 2021
Купріян та Юстина

У п'ятницю, 15 жовтня, одразу після Покрови Пресвятої Богородиці, в світі відзначають Всесвітній день миття рук і Міжнародний день сільських жінок. Церква ж у цей день згадує трьох мучеників — Кипріяна, Феоктиста і Юстину, які по-різному прийшли до віри у Христа і загибли за неї на початку четвертого століття.

Наші пращури вважали цю дату днем очищення від мани і позбавлення від злих духів. Чоловіки, як правило, молилися Купріянові, а жінки — Юстині. Дівчата звертали до неї свої молитви, щоб вона допомогла їм встояти перед марою і злою чарівністю хлопців з нечесними намірами.

Люди вірили, що біси вибирали своїми жертвами п'яниць, грішників, лихословів — тих, хто закликає нечисту силу у хвилини гніву чи розпачу. Гірким п'яницям біси часто приходили у своєму натуральному вигляді, викликаючи жах. Саме цим у народі й пояснювали «білу гарячку».

15 жовтня люди зверталися до знахарів, щоб позбутися від вроків. Вони вірили, що саме у цей день чаклуни були в особливій силі, насилали темні чари на людей і змушували їх робити погані речі. Страшні чари з нещасних знімали білі маги.

Дівчата на Купріяна збиралися на вечірки, але не грали і не веселилися, а співали сумні протяжні пісні та займалися рукоділлям.

Прикмети дня:

15 жовтня вважається завершальним днем золотої осені, коли починалися справжні холоди, роботи на землі до цього часу вже були закінчені, наступала пора весіль і гулянь. Вважалося, що якщо у цей день дощ і вітер, то і зима буде холодною.

Якщо іній з'явився, найближчими днями стоятиме суха і сонячна погода. Пішов сніг — зима буде морозною, сонячною та вітряною. Східний вітер у цей день віщував морозну зиму.

Сильний вітер або дощ віщують сувору зиму. Про майбутні морози говорило листя, що опадає. Мокрий сніг сьогодні обіцяє прихід зими вже за сорок днів.

«Пішов сніг — зимовий період буде морозним, сонячним і вітряним», — говорить прикмета.

Що заборонено робити у цей день:

У цей день забороняється нецензурно виражатися, конфліктувати, ображатися і сваритися з людьми. Сказане вголос гнівне слово може перерости на хворобу або прикру перешкоду у житті.

Також на Купріяна не можна грішити, нехтувати молитвами у церкві або вдома, заборонено звертатися до нечистої сили навіть у хвилини відчаю.

Категорично заборонено вживати алкоголь.

У кого іменини:

Їх відзначають Андрій, Борис, Георгій, Єгор, Іван, а також Олександра, Анна і Устина.

Нагадаємо, що у жовтні є ще кілька важливих церковних свят. Так, 19 жовтня шанують святого апостола Фому, 26 жовтня — день Іверської ікони Божої Матері (ікона знаходиться у Іверському монастирі на святій горі Афон у Греції), а 31 жовтня — день пам'яті апостола і євангеліста Луки.

Фото з Вікіпедії.

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