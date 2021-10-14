Доля Міжнародного аеропорту «Дніпро» прояснилася і виглядає оптимістично завдяки тому, що проектом займаються DCH і «Онур». Так прокоментував перспективи проекту директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов заяву власника і президента DCH Олександра Ярославського, яке він зробив 13 жовтня, про те, що дніпровський аеропорт добудують до кінця 2022 року.

Нагадаємо, будівництво аеропорту в Дніпрі раніше затягувалося через проблеми з вибором підрядника для виконання робіт на аеродромі, який знаходиться в держвласності і фінансується з державного бюджету. У недавньому тендері перемогла турецька компанія «Онур».

Згідно з інформацією, розкритою 17 вересня на майданчику електронних торгів Prozorro, «Онур» побудує в Дніпрі 3,2 км злітно-посадкової смуги, руліжні доріжки, перон та інше оснащення за 5,64 млрд Грн. бюджетного фінансування. Приватні інвестиції Олександра Ярославського заплановані в розмірі 2,7 млрд Грн. Його група DCH виконала значну частину робіт з будівництва пасажирського терміналу та адміністративно-побутового терміналу і вже приступила до будівництва віп-терміналу.

«Ярославський вніс ясність в терміни — кінець 2022 року, майже рік залишився до завершення. Це вже не довгобуд, прогрес очевидний — майже 30% загального обсягу робіт на основному терміналі виконано «, — прокоментував Карасьов хід робіт за проектом.



Експерт назвав співпрацю DCH і «Онур» за дніпровському аеропорту «прекрасною новиною».

«Вже зараз очевидно, що компанія Ярославського буде працювати в щільній, тісній і продуктивній зв'язці з» Онур". По суті, ми зараз спостерігаємо початок мегааеростройкі, яку будуть вести дві серйозні відповідальні компанії, одна з яких побудувала до Євро-2012 і вже 10 років експлуатує прекрасний аеропорт в Харкові. Я сам неодноразово літав через цей аеропорт — сучасний, європейського типу. Тому впевнений, що те ж саме буде в Дніпрі — це прекрасна новина для дніпрян, гостей міста і всіх українців. Компанії Олександра Ярославського завжди виконували всі свої контрактні та інвестиційні зобов'язання вчасно, в строк і якісно", — вважає Вадим Карасьов.

Як повідомляють дніпровські ЗМІ, «Онур» приступить до будівельних робіт на аеродромі Міжнародного аеропорту «Дніпро» вже на початку наступного тижня.

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