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«Спасибі за службу, бережіть себе»: Зеленський на передовій на Донбасі вручив подарунки захисникам України

22:27 14 жовтня 2021
Володимир Зеленський на передовій

Під час робочої поїздки в Донецьку область в День захисників і захисниць України від 14 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції ВСУ в зоні проведення Операції об'єднаних сил. Про це повідомляє прес-служба президента.

Відзначається, що глава держави заслухав інформацію про оперативно-тактичної ситуації на цій ділянці і ознайомився з особливостями застосування протидронової рушниці.

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Також Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями, оглянув умови несення служби і вручив українським захисникам цінні подарунки.

«Спасибі за вашу службу. Ви гідно захищаєте нашу Батьківщину. Бережіть себе!» — сказав він.

Крім того, Володимир Зеленський подивився малюнки, які діти надсилали нашим захисникам на фронт.

Нагадаємо, що вранці 14 жовтня президент взяв участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих за Україну, яка відбулася на Михайлівській площі в Києві. Потім глава держави полетів в Запоріжжі, де також взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України та церемонії принесення урочистої клятви військового ліцеїста, які пройшли на острові Хортиця. А вже під вечір він прибув на Донбас. Крім поїздки на передову, в Маріуполі президент взяв участь в урочистих заходах до Дня захисників і захисниць України.

Нагадаємо, в 2021 році вперше за 30 років незалежності України військовий парад провели і в Сєвєродонецьку.

Фото Офісу президента України

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