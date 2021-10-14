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Україна

ПриватБанк заявив про закриття відділень на території всієї країни

21:26 14 жовтня 2021
Відділення банку

Державний «ПриватБанк» 14 жовтня закрив всі свої відділення — на час довгих вихідних.

Співробітникам фінансової установи надані чотири вихідні дні — з 14 по 17 жовтня (стільки ж відпочивають і решта українців).

Як повідомляє прес-служба фінустанови в Facebook, 14−15 жовтня буде закрито всі відділення, 16 жовтня працюватимуть тільки чергові відділення в Києві, а 17 жовтня знову всі відділення будуть закриті.

Наступної ж суботи, 23 жовтня, очікується робочий день за графіком п'ятниці.

Нагадаємо, напередодні «ПриватБанк» встановив ліміти на карткові переклади. «ФАКТИ» писали, з чим це пов'язано.

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