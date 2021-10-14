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Україна

Канікули в школах можуть продовжити: в МОЗ назвали терміни

20:31 14 жовтня 2021
Канікули

У Міністерстві охорони здоров'я заявили про необхідність продовження осінніх канікул в українських школах — через погіршення епідеміологічної ситуації. Про це в ефірі «Українського радіо» 14 жовтня заявив головний санітарний лікар Ігор Кузин.

Говорячи про нові терміни канікул, Кузин сказав про 3−4 тижні замість традиційних двох.

«Ми не вважаємо, що вони (канікули. — Авт.) будуть досить тривалими. Зазвичай вони тривають протягом двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін 3−4 тижні», — сказав Кузін.

За його словами, на продовження канікул доведеться зважитися з урахуванням збільшення захворюваності COVID-19 серед дітей. Так, зараз в стаціонарах знаходяться 607 дітей, а це 21% від кількості ліжок для пацієнтів з COVID-19, виділених в дитячих лікарнях.

Нагадаємо, Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій офіційно запропонувала Міністерству освіти і науки перенести початок шкільних канікул на тиждень раніше — з 25-го на 18 жовтня. До цього такі рішення ухвалила влада половини регіонів України.

фото Pixabay

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