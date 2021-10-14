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«Велика проблема» у Вінниці: місто окупували лисиці, які тероризують жителів і не бояться машин

16:33 14 жовтня 2021
Лисиця в парку

У Вінниці все частіше бачать лисиць, які в пошуках їжі забрідають в місто. Про це повідомляє ТСН. Ранок .

За свідченням городян, тварини вільно розгулюють по місту в пошуках їжі і не бояться людей і машин, причому бігають навіть у багатоповерхових будинків.

Лісники пояснюють нашестя лисиць збільшенням їхньої популяції — в природних умовах вони вже можуть прогодуватися.

Проте зоозахисники просять людей не намагатися їх годувати, або навіть підходити до них близько, щоб не заразитися сказом.

Відзначимо, що подібну проблему переживає не тільки Вінниця. Нещодавно в Барселоні на всесвітньо відому співачку Шакіру і її сина напали дикі кабани. Вони відібрали у зірки сумку і потягли її з собою. Порвану і брудну сумку, в якій був мобільний телефон зірки, пізніше вдалося знайти в кущах.

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