«Нарівні з чоловіками»: Олена Зеленська нагадала про героїчний подвиг українок-захисниць країни

Перша леді України Олена Зеленська тепло привітала з Днем захисників і захисниць України жінок-військовослужбовців, зазначивши, що в 2021 році свято набуло особливого змісту. Про це вона написала в соцмережах.

«Сьогодні ми вперше відзначаємо День захисників і захисниць України! Здавна всі ми звикли, що роль захисника завжди впевнено виконують чоловіки. Жінкам же дістаються ролі тих, кого потрібно захищати. Раніше внесок жінок на захист України залишався на другому плані. І це, як на мій погляд, несправедливо «, — підкреслила Зеленська.

«Пора визнати цю рівність і пишатися тим, що в Україні однаково шанують як чоловіків, так і жінок, які захищають Батьківщину», — зазначила Зеленська, підкресливши, що вони захищають мир і спокій в нашій країні нарівні з чоловіками.

Вона також нагадала статистику, відповідно до якої тільки в Збройних силах України сьогодні служить понад 31 тисяч жінок.

Як повідомлялося, нещодавно в українській армії після жінок-військових в генеральському званні з'явилася і жінка на чолі командування в Збройних Силах. В кінці липня Тетяна Остащенко була призначена на посаду командувача Медичних сил ЗСУ.

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