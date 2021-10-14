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У Сєвєродонецьку вперше за 30 років пройшов військовий парад до Дня захисників і захисниць України

15:33 14 жовтня 2021
Парад на вулицях Сєвєродонецька

У День захисників і захисниць України в Сєвєродонецьку (Луганська область) вперше пройшов військовий парад, в якому взяли участь військові з усіх військових частин, які дислокуються в області.

Стартувавши з площі Перемоги, війська пройшли маршем по Гвардійському проспекту.

Фото і відео з місця подій показали очільник Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай, «Радіо Свобода» та місцевий інтернет-ресурс «Східний варіант».

Нагадаємо, марші до Дня захисників і захисниць України провели і в Києві, і в інших регіонах України.

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