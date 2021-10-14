26.26 / 26.46 30.24 / 30.58
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Українцям розповіли, як взяти участь у лотереї «Зелена карта»: інструкція від посольства США

14:49 14 жовтня 2021
сша грін кард

Посольство США нагадало, що з 6 жовтня почалася реєстрація учасників візової лотереї «Green Card» («Зелена карта»). Офіційно вона називається «Програма диверсифікаційних імміграційних віз», а реєструватися необхідно на сайті dvprogram.state.gov. Посольство США опублікувало інструкцію, як правильно заповнити анкету для участі.

Останній термін подачі заявок — до 20.00 9 листопада (за Києвом). Заявка однією людиною може подаватися лише раз, множинні заявки від одного претендента ведуть до дискваліфікації.

У США особливо просять заповнювати заявку особисто і не користуватися послугами всіляких посередників, «візових агентств», інтернет-консультантів, асистентів. Також варто простежити за тим, що анкета заповнюється на офіційному сайті візової лотереї, оскільки шахраї щорічно створюють сайти-двійники і намагаються виманити гроші за подачу анкети.

До претендентів на участь у візовій лотереї пред'являються мінімальні вимоги, але вони є обов'язковими для виконання. Необхідно, щоб людина закінчила середню школу і отримала початкову і середню освіту або ж в останні п'ять років як мінімум два роки виконувала роботу, що вимагає професійної підготовки.

Після заповнення заявки на екрані з'явиться ID-номер. Його потрібно зберегти, оскільки по ньому буде перевірятися статус заявки, починаючи з 8 травня 2022 року. Представники США не будуть зв'язуватися з відібраними учасниками візової програми, а чекають, що ті самі будуть стежити за статусом своєї заявки і подавати запит на співбесіду.

Відібрані учасники візової лотереї під час співбесіди в посольстві (консульстві) США повинні будуть сплатити візовий збір.

Нагадаємо, раніше в ООН прогнозували, що число жителів України скоротиться до 36 млн осіб до 2050 року в тому числі через еміграцію.

Фото https://ua.depositphotos.com/

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Собака перед мискою

Реакція собаки, якого посадили на дієту, зворушила мережу — відео

пенсіонери

У 2022 році пенсії в Україні перерахують кілька разів: коли і кого стосуватиметься

Банківські картки

«ПриватБанк» встановив ліміти на карткові перекзи: що важливо знати

Поляков

Вбивати не хотіли: лікар Комаровський висунув версію смерті нардепа Полякова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.