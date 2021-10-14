Генконсульство Росії в Харкові несподівано привітало українців, назвавши Путіна диктатором: що сталося

У четвер, 14 жовтня, у День захисників і захисниць України, українських вояків, мабуть, несподівано для себе, «привітали» співробітники генерального консульства Росії у Харкові.

Так, на сторінці консульської установи в Instagram три години тому з'явилися два повідомлення. У першому український народ привітали зі святом, додавши: «Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Російської Федерації. Ми захоплюємося українськими хлопцями та дівчатами, які захищають кожну п'ядь своєї землі. Сподіваємося, що зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні».

фото https://www.instagram.com/p/CU_5jEwMyk3/

У пості також йдеться, що співробітники консульства не підтримують політику Росії щодо України: «У той час, коли політичне керівництво Росії віроломно окупувало Крим і Донбас, на більшій території РФ люди живуть у злиднях і скруті. Розуміємо, що швидше за все, після цих привітань ми будемо змушені повернутися додому. Слава Україні!»

А у другому пості перераховувалися ті, хто «приєднався» до привітань, з прізвищами і роками народження. У переліку не тільки дипломати і техперсонал, а й «співробітники з числа громадян України (колабораціоністи), агенти ФСБ на території м. Харкова, з ганьбою вигнані з лав українських спецслужб, і співробітники спецпідрозділу СВР РФ «Заслон».

фото https://www.instagram.com/p/CU_5-xrs5uN/

Інтернет-користувачі у коментарях одностайно відповідали: «Героям Слава!» і шанобливо відгукувалися про акцію хакерів.

На даний час обидва пости все ще висять на сторінці російського консульства.

Нагадаємо, що 14 жовтня, коли також відзначається річниця створення Української повстанської армії, у Києві заплановано три марші.

Фото зі сторінки ОТГ «Схід» у соціальних мережах.

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